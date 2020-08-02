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Стоимость доступного флагмана Google Pixel 4a стала известна накануне анонса
Инсайдер также поделился техническими особенностями грядущей новинки
Напомним, что официальная презентация доступного флагмана Google Pixel 4a ожидается уже завтра. Однако стоимость грядущей новинки стала известна уже накануне анонса.
Информацией о стоимости смартфона поделился инсайдер Ишан Агарвал. Кроме того, она также опубликовал технические особенности устройства. Так, согласно инсайдерским данным работать новинка будет на базе Snapdragon 730G с аккумулятором на 3140 мАч. Google Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED экран с разрешением Full HD+. Камера устройство оснащена датчиками на 12 и 8 Мп. Стоимость смартфона составит порядка 350 долларов или приблизительно 26 тыс рублей.
Инсайдер также отметил, что Google также подготовила модификацию с поддержкой сетей пятого поколения. Предполагается, что представят ее не завтра, а осенью текущего года. Ее, судя по утечке, компания оценит в 500 долларов.