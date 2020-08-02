Стоимость доступного флагмана Google Pixel 4a стала известна накануне анонса

Информацией о стоимости смартфона поделился инсайдер Ишан Агарвал. Кроме того, она также опубликовал технические особенности устройства. Так, согласно инсайдерским данным работать новинка будет на базе Snapdragon 730G с аккумулятором на 3140 мАч. Google Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED экран с разрешением Full HD+. Камера устройство оснащена датчиками на 12 и 8 Мп. Стоимость смартфона составит порядка 350 долларов или приблизительно 26 тыс рублей.

Инсайдер также отметил, что Google также подготовила модификацию с поддержкой сетей пятого поколения. Предполагается, что представят ее не завтра, а осенью текущего года. Ее, судя по утечке, компания оценит в 500 долларов.