Новая модель iPhone окажется рекордно дорогой

Авторы обратили внимание на то, что с каждым последующим увеличением памяти на 128 ГБ стоимость смартфонов Apple вырастает примерно на 100 долларов и 800 юаней, что зависит от региона. Таким образом они пришли к выводу, что стоимость iPhone 13 Pro с одним терабайтом памяти на американском рынке составит 1699 долларов или 14 тысяч юаней.

В то же время, по словам журналистов, это не максимальная цена устройства в новой линейке iPhone, ведь в нее также войдет модель iPhone 13 Pro Max.