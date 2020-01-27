Стоимость популярного Huawei P30 упала в связи с выходом нового флагмана

Так, уже сейчас на китайском рынке можно приобрести Huawei P30 в модификации на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти всего за 589 долларов или 37,1 тыс рублей. Напомним, что ранее смартфон стоил порядка 690 долларов или 43,5 тыс рублей.

На российском же рынке доступна младшая версия устройства, оснащенная 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Кроме того, на модель сейчас действует скидка. Так, в рамках “Киберпонедельника” Huawei P30 можно приобрести за 39, 9 тыс рублей.