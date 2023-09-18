Стоимость ремонта «коллекционного издания» складного смартфона Huawei Mate X5 сопоставима с ценой iPhone 15 Pro

Huawei недавно опубликовала список запасных частей для своего нового складного смартфона Mate X5. Цены на них заставляют задуматься.

Особенно это касается коллекционного издания Mate X5, ремонт которого может обойтись вам почти как новый iPhone 15 Pro.

Замена основного экрана для стандартного издания Mate X5 обойдется в $714, а новый экран-крышка — ещё $137. В сумме это даже больше, чем стартовая цена iPhone 15 в Китае, которая начинается с $824.

Но это ещё не всё. Запчасти для коллекционного издания Mate X5 ещё дороже. Замена основного экрана для этой версии стоит уже $769. Самый дорогой ремонт — это замена материнской платы, которая обойдется в $1016.

Это, в свою очередь, почти столько же, сколько стоит новый iPhone 15 Pro в Китае — $1113.