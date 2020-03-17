Стоимость смартфонов серии Huawei P40 в России оказалась дешевле, чем в Европе

Так, если на европейском рынке Huawei P40 lite продается за 299 евро или 24671 рублей, то в России его можно приобрести за 19999 рублей. Что касается Huawei P40 lite E, то его стоимость в Европе составляет 181 доллар или 13462 рублей, тогда как на российском рынке он предлагается за 12999 рублей.

Отметим, что для продажи смартфоны станут доступны 27 марта, однако уже с 20 марта россияне могут оформить предзаказ. Кроме того, для тех, кто оформить предзаказ компания предусмотрела подарки, в частности “умные” браслеты Huawei Band 4 или Band 4 Pro.