Стоит как недорогой Xiaomi, снимает как топовый iPhone: специалисты протестировали камеру Google Pixel 6A

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Стоит как недорогой Xiaomi, снимает как топовый iPhone: специалисты протестировали камеру Google Pixel 6AТоп за свои деньги?
В конце июля Google выпустила свой свежий среднебюджетный смартфон — Pixel 6A. Устройство получилось крайне удачным, в том числе и с точки зрения фотовозможностей.
По крайней мере, о последнем говорят свежие результаты тестирования специалистов DxOMark. Они рассказали, что хоть модель и оснастили достаточно старым модулем Sony IMX363 на 12 Мп, смартфон демонстрирует крайне удивительные возможности.
Так, например, качество получаемых фото в DxOMark оценили на 140 баллов. Эксперты приписали к плюсам Pixel 6A отличную работу с экспозицией, автофокусом и цветопередачей. При этом слабыми сторонами аппарата назвали ночную съёмкау и слишком сильный шум в условиях недостаточного освещения.
При этом новинка Google набрала всего на 4 балла меньше флагманских Pixel 6 и iPhone 13 Pro Max.
Отметим, что цена Google Pixel 6A начинается от 450 долларов (чуть более 27 тыс рублей).