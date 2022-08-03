Стоит как недорогой Xiaomi, снимает как топовый iPhone: специалисты протестировали камеру Google Pixel 6A

По крайней мере, о последнем говорят свежие результаты тестирования специалистов DxOMark. Они рассказали, что хоть модель и оснастили достаточно старым модулем Sony IMX363 на 12 Мп, смартфон демонстрирует крайне удивительные возможности.

Так, например, качество получаемых фото в DxOMark оценили на 140 баллов. Эксперты приписали к плюсам Pixel 6A отличную работу с экспозицией, автофокусом и цветопередачей. При этом слабыми сторонами аппарата назвали ночную съёмкау и слишком сильный шум в условиях недостаточного освещения.