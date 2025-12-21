Стоит ли брать Redmi Note 15 Pro/Pro+ вместо предыдущих Xiaomi

Redmi Note 15 - единственный в линейке с изогнутой матрицей. Аккумулятор у него на 6000 мАч, а у остальных - на 6500 мАч (кроме 15 Pro 5G, у которого 6580 мА*ч).

Мощность комплектной зарядки у Note 15 Pro+ составляет 100 Вт. У 15 Pro 4G и 5G - 45 Вт, у базового Note 15 - 35 Вт.

Redmi Note 15 Pro 4G и Note 15 полностью пластиковые. По мощности они абсолютно одинаковые: в AnTuTu набирают идентичное количество баллов. По автономности и скорости зарядки тоже всё плюс-минус совпадает.

Хуже всего по камерам показывает себя, естественно, Note 15. Чуть лучше оказывается 15 Pro 4G, тем более что у него уже появляется ультраширик. В остальных версиях камеры получше, но всё равно это бюджетный уровень.