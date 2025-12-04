Стоит ли доплачивать? Poco F8 Ultra сравнили с F8 Pro

У обеих моделей - F8 Pro и F8 Ultra - одинаковые коробки, как и комплект поставки в целом. При этом версии для некоторых регионов включают зарядку в комплекте, а некоторые нет. Блок питания оба устройства поддерживают на 100 Вт, есть также кабель зарядки USB-C. По габаритам Ultra слегка больше и немного тяжелее.

Процессор на Ultra установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5, версии памяти - 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ внутренней. У Pro-версии - Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ внутренней.

Ёмкость аккумулятора Ultra-модели - 6500 мАч. Поддерживается также проводная зарядка на 100 Вт, беспрооводная на 50 Вт, реверсивная на 22,5 Вт. Батарея в Pro-модели - на 6210 мАч. Поддержки беспроводной зарядки у F8 Pro нет, но есть реверсивная тоже на 22,5 Вт и проводная на 100 Вт.

Видео на фронтальную камеру по качеству на F8 Pro получаются не очень по сравнению с F8 Ultra. При этом у Ultra-версии есть проблемы с автофокусом в тёмное время суток. Что касается снимков, то в разных условиях лучше справляется то Ultra, то Pro. С примерами вы можете ознакомиться ниже.