Стоит ли оставлять смартфон заряжаться на ночь: эксперт рассказал, как правильно

Ульянов отметил, что ночная зарядка даже лучше, потому что в течение дня не всегда есть возможность выдерживать полное время зарядки. И тогда аккумулятор то получает заряд, то отключается, и это может негативно сказаться на сроке службе батареи.

Можно оставлять гаджет на зарядку ночью потому, что сейчас устройства оснащаются контроллерами для безопасной зарядки, и при достижении полного заряда устройство автоматически отключается от сети. Но при условии, что зарядное устройство исправно.

«Если пытаться зарядить смартфон в течение дня и постоянно то включать, то выключать его из розетки, это не очень хорошо скажется на долговечности аккумулятора и самого устройства. Также пользоваться гаджетом во время заряда не совсем комфортно, потому что провод начинает перегибаться, переламываться, он оголяется», — пояснил он.