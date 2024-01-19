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Телефоны
Опубликовано 19 января 2024, 23:49
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Стоит ли оставлять смартфон заряжаться на ночь: эксперт рассказал, как правильно

Не страшно, если зарядка исправна
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, можно ли оставлять смартфон заряжаться на ночь. По словам эксперта, в ночной зарядке нет ничего страшного, если используются исправное и подходящее зарядное устройство и кабель.

Ульянов отметил, что ночная зарядка даже лучше, потому что в течение дня не всегда есть возможность выдерживать полное время зарядки. И тогда аккумулятор то получает заряд, то отключается, и это может негативно сказаться на сроке службе батареи.

Можно оставлять гаджет на зарядку ночью потому, что сейчас устройства оснащаются контроллерами для безопасной зарядки, и при достижении полного заряда устройство автоматически отключается от сети. Но при условии, что зарядное устройство исправно.

«Если пытаться зарядить смартфон в течение дня и постоянно то включать, то выключать его из розетки, это не очень хорошо скажется на долговечности аккумулятора и самого устройства. Также пользоваться гаджетом во время заряда не совсем комфортно, потому что провод начинает перегибаться, переламываться, он оголяется», — пояснил он.

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