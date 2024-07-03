Суббренд Nothing — CMF — раскрыл характеристики своего первого смартфона

В качестве процессора в новинке будет использоваться MediaTek Dimensity 7300, изготовленный по технологическому процессу TSMC Gen 2 (NP4). Также смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти.

Емкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч — он обеспечит до двух дней автономной работы или 22 часа непрерывного воспроизведения видео на YouTube.

Официальная презентация CMF Phone 1 состоится 8 июля. Ожидается, что новинка будет дешевле Nothing Phone (2a).