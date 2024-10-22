Супер-компактный складной смартфон HONOR Magic V3 начали продавать в РФ

Опубликовано 22 октября 2024, 09:001 мин.
Супер-компактный складной смартфон HONOR Magic V3 начали продавать в РФДа еще и с приятным подарком в комплекте
Компания МТС объявила о старте предзаказа на новый складной смартфон HONOR Magic V3 с ультратонким корпусом и ИИ-технологиями.
Новинка доступна в черном и зеленом цветах с конфигурацией 12/512 ГБ по цене 189 990 рублей.
Предзаказ продлится с 22 по 28 октября, а покупатели в этот период получат планшет HONOR Pad 9 5G в подарок вместе с премиальным обслуживанием, включающим страховку экрана на 6 месяцев и другие привилегии.
HONOR Magic V3 весит всего 226 граммов и имеет толщину 9.2 мм в сложенном виде. Смартфон оснащен тройной камерой с основным сенсором на 50 Мп, ультраширокоугольной камерой на 40 Мп и телефотообъективом с 3.5-кратным оптическим увеличением.
Устройство работает на MagicOS 8.0, поддерживает облачные ИИ-технологии и предлагает ряд инновационных функций, включая преобразование голоса в текст и перевод в реальном времени.