Супер-компактный складной смартфон HONOR Magic V3 начали продавать в РФ

Новинка доступна в черном и зеленом цветах с конфигурацией 12/512 ГБ по цене 189 990 рублей.

Предзаказ продлится с 22 по 28 октября, а покупатели в этот период получат планшет HONOR Pad 9 5G в подарок вместе с премиальным обслуживанием, включающим страховку экрана на 6 месяцев и другие привилегии.

HONOR Magic V3 весит всего 226 граммов и имеет толщину 9.2 мм в сложенном виде. Смартфон оснащен тройной камерой с основным сенсором на 50 Мп, ультраширокоугольной камерой на 40 Мп и телефотообъективом с 3.5-кратным оптическим увеличением.

Устройство работает на MagicOS 8.0, поддерживает облачные ИИ-технологии и предлагает ряд инновационных функций, включая преобразование голоса в текст и перевод в реальном времени.