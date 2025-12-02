Супервыносливые смартфоны Honor X9d и iQOO Z10 подробно сравнили

IQOO Z10 имеет аккумулятор ёмкостью 7300 мА*ч и быструю зарядку на 90 Вт. Правда, поддержки беспроводной зарядки у него уже нет, как и полноценной защиты от воды и пыли. Это также точно не камерофон, но основной модуль у него вполне неплохой.

Honor X9d предлагает более ёмкую батарею на 8300 мА*ч, но зарядку на 66 Вт. Также защита корпуса здесь по стандарту IP69. Набор камер на бумаге тоже смотрится интереснее.

Яркость экрана у Honor выше: 6000 против 5000 нит. Диагональ у него тоже чуть больше: 6,79" против 6,77".

С точки зрения производительности отличия тоже есть. IQOO работает на базе Snapdragon 7s Gen 3, а Honor - на Snapdragon 6 Gen 4. Первый, естественно, чуть мощнее. С результатам их тестирования вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.