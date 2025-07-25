Сверхдоступный смартфон Redmi 15 5G получит 6,9" экран 144 Гц и батарею на 7000 мАч

Сверхдоступный смартфон Redmi 15 5G получит 6,9" экран 144 Гц и батарею на 7000 мАчВсего за $165
Согласно утечке, новинка получит огромный 6,9-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц — редкость в этом ценовом сегменте.
Аппарат будет работать на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 6s Gen 3, выполненного по 6-нм техпроцессу. Пользователю предложат до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища.
Главной особенностью станет аккумулятор на 7000 мАч, что заметно больше по сравнению с 5030 мАч у предшественника — Redmi 13 5G. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
Основная камера будет двойной: главный модуль на 50 Мп дополнен датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп. Также смартфон получит модуль NFC для бесконтактных платежей.
По данным утечки, цена в Малайзии составит от 699 до 750 ринггитов (примерно $165–$180). Ожидается, что вместе с ним Xiaomi представит бюджетный Redmi 15C и компактный планшет Xiaomi Pad Mini.