Сверхдоступный смартфон Redmi 15 5G получит 6,9" экран 144 Гц и батарею на 7000 мАч

Согласно утечке, новинка получит огромный 6,9-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц — редкость в этом ценовом сегменте.

Аппарат будет работать на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 6s Gen 3, выполненного по 6-нм техпроцессу. Пользователю предложат до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища.

Главной особенностью станет аккумулятор на 7000 мАч, что заметно больше по сравнению с 5030 мАч у предшественника — Redmi 13 5G. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.