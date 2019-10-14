Сверхмощное железо "убийцы Xiaomi" подтвердили официально

Так, судя по имеющимся данным, Realme X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus, камерой, состоящей из четырех модулей на 64, 13, 8 и 2 Мп. Также компания внедрит в смартфон дисплей с частотой обновления 90 Гц, NFC для бесконтактных платежей и быструю зарядку на 50 Вт. Что касательно максимальной комплектации смартфона, то в нем ожидается появления 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 256 ГБ памяти постоянной, формата UFS 3.0. Напомним, что презентация смартфона должна состояться уже завтра, 15 октября.