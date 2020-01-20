Сверхпопулярный и недорогой Redmi Note 8 Pro значительно потерял в цене

Redmi Note 8 Pro стал настоящим прорывом для линейки. Именно в данном смартфоне Xiaomi впервые внедрила NFC-модуль с бесконтактной оплатой в бюджетный сегмент. И хоть устройство даже на старте стоило не то чтобы дорого, сейчас же оно еще больше потеряло в цене, так что все желающие могут приобрести смартфон по максимально низкой цене.