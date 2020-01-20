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Сверхпопулярный и недорогой Redmi Note 8 Pro значительно потерял в цене
Правда, пока лишь в Китае
Redmi Note 8 Pro стал настоящим прорывом для линейки. Именно в данном смартфоне Xiaomi впервые внедрила NFC-модуль с бесконтактной оплатой в бюджетный сегмент. И хоть устройство даже на старте стоило не то чтобы дорого, сейчас же оно еще больше потеряло в цене, так что все желающие могут приобрести смартфон по максимально низкой цене.
Так, самая доступная версия Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной продается за 175 долларов, что на 24 доллара ниже цены на старте! Правда важно понимать, что речь идет о китайских ценах, которые первое время мало будут иметь мало общего с ценами, на которые можем рассчитывать мы, в России.
Напомним, что чуть ранее, в декабре прошлого года, глава Redmi опубликовал официальную статистику продаж серии Redmi Note 8. Тогда стало ясно, что несмотря на использование достаточно спорного процессора MediaTek Helio G90T, смартфон уже за первый день был продан в количестве 300 тыс штук, при этом в среднем в день продавалось около 110 тыс единиц смартфона.