Сверхтонкий ударопрочный смартфон HONOR X8c привезли в РФ по цене от 25 тысяч рублей

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Новинка получила 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, поддержку DCI-P3 и защиту зрения. Смартфон отличается тонким корпусом (7.12 мм) и весом 174 г, а также защитой от ударов HONOR Anti-drop Protection (сертификат SGS) и влагозащитой IP64.

За автономность отвечает батарея 5000 мАч, обеспечивающая до 88 минут звонков при 2% заряда. Основная 108-мегапиксельная камера с OIS делает качественные снимки в темноте, а 50-мегапиксельная фронталка с подсветкой улучшает селфи.

Смартфон работает на MagicOS 9.0 (Android 15) с ИИ-функциями Magic Portal и MagicCapsule. Доступны версии:

6+6 ГБ / 128 ГБ — 24 990 рублей 8+8 ГБ / 128 ГБ — 26 990 рублей 8+8 ГБ / 256 ГБ — 29 990 рублей.