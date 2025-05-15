Сверхтонкому iPhone 17 Air предсказали ту же печальную судьбу, что и iPhone mini с iPhone Plus

Главная особенность нового устройства — ультратонкий корпус, толщина которого, по слухам, составит всего 5,4 мм. Это меньше, чем у недавно вышедшего Galaxy S25 Edge (5,8 мм), и почти в два раза тоньше, чем у текущих флагманов Apple.

Однако для такой компактности Apple, вероятно, придется пойти на серьезные компромиссы. В первую очередь это касается аккумулятора — из-за ограниченного пространства емкость батареи может быть значительно снижена.

Ожидается, что Apple попытается компенсировать это программными улучшениями в iOS 19, которая будет использовать ИИ для оптимизации энергопотребления.

Кроме того, iPhone 17 Air, возможно, лишится дополнительных камер. По слухам, новинка получит всего один основной модуль на 48 Мп, как у более доступного iPhone 16e. Если цена устройства останется на уровне моделей Plus, это может оттолкнуть многих покупателей, для которых важны камеры и автономность.