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Сверхвыносливый Xiaomi Redmi 8 в России продают дешевле, чем на Aliexpress
Напомним, что смартфон оснащен энергоемким аккумулятором на 5000 мАч
Сверхвыносливый Xiaomi Redmi 8 в России продают дешевле, чем на Aliexpress. Акция, в рамках которой Redmi 8 упал в цене, была запущена российским ритейлером “Эльдорадо”.
Так, прямо сейчас смартфон можно ухватить всего за 8990 рублей. Отметим, что для того, чтобы приобрести данную модель по вышеназванной стоимости необходимо ввести промокод “МЕГАФОН2000” в окне “Скидки и бонусы”.
Устройство оснащено 6,22-дюймовым экраном с разрешением 1520x720 пикселей. Смартфон работает на базе восьмиядерного Qualcomm Snapdragon 439 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, что и позволяет назвать его сверхвыносливым. Камера смартфона оборудована двумя модулями на 12 и 2 Мп.
Напомним, что на данный момент Redmi 8 в варианте с 4/64 ГБ памяти на Aliexpress оценивается в среднем в 9200 рублей, а предложения в российской "серой" рознице (без официальной гарантии) начинаются с 9400 рублей.