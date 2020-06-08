Сверхвыносливый Xiaomi Redmi 8 в России продают дешевле, чем на Aliexpress

Устройство оснащено 6,22-дюймовым экраном с разрешением 1520x720 пикселей. Смартфон работает на базе восьмиядерного Qualcomm Snapdragon 439 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, что и позволяет назвать его сверхвыносливым. Камера смартфона оборудована двумя модулями на 12 и 2 Мп.

Напомним, что на данный момент Redmi 8 в варианте с 4/64 ГБ памяти на Aliexpress оценивается в среднем в 9200 рублей, а предложения в российской "серой" рознице (без официальной гарантии) начинаются с 9400 рублей.