Свежая утечка подтвердила месяц выхода и раскрыла цены на Nothing Phone (3)

Косвенно это подтвердил основатель компании Карл Пей. В добавок появилась ещё одна свежая утечка от инсайдера MysteryLupi, согласно которой Nothing Phone (3) действительно будет новым топовым смартфоном, который запланирован к выпуску в двух вариантах: с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища за $799, и флагманской версий с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти за $899. Для сравнения, модель Phone (2) стоила $599.

Phone (3) позиционируется как первый настоящий топовый смартфон компании, «обещая высокое качество аппаратного обеспечения и стремясь выделиться в индустрии». Также инсайдер подтвердил, что выход линейки запланирован в июле в США.

О характеристиках известно, что устройства должны быть оснащены SoC Snapdragon 8s Gen 3 или 8 Gen 3 Elite.

Как отмечает портал Tuttandroid, в этом случае Nothing сможет разыграть карту «самый дешёвый флагман с лучшим чипом на рынке».