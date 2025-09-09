Свежая утечка показала Xiaomi 16 Pro Max с двумя экранами на живых фото

Как и у Mi 11 Ultra, экран встроен в блок камер, но теперь он больше, ярче и с LTPO-матрицей, поддерживающей высокую частоту обновления и режим Always-On. Судя по утечке, панель растянута на весь модуль камер, а не ограничена маленьким окошком.

Основной дисплей смартфона плоский, диагональ 6,8 дюйма, рамки рекордно тонкие — всего 1,15 мм (а к релизу могут и вовсе уменьшиться до 1 мм). Сзади дизайн перекликается с последними утечками iPhone 17 Pro и Galaxy S26 Edge, что намекает на общий тренд будущего года.

По характеристикам тоже впечатляет: Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7500 мАч с 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой, а также тройная камера на 50 Мп, настроенная Leica.

В серию войдут модели Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max.