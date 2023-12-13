Свежее обновление Android 14 сломало сканер отпечатка пальцев на прошлогодних флагманах Google Pixel

Пользователи Pixel 7 Pro сообщают, что после установки бета-версии Android 14 QPR2 Beta 2 сканер перестал работать, выдавая сообщение: «Не удается использовать сканер отпечатка пальца. Обратитесь в сервисный центр».

Проблема касается только Pixel 7 Pro, и, как отмечают многие пострадавшие, они не меняли экран у своих устройств.

Для тех, кто столкнулся с этой проблемой, существует предложенное пользователями временное решение. Оно заключается в повторной калибровке сканера отпечатка пальца. Однако стоит помнить, что это не гарантирует помощь всем пользователям.

Официального решения или комментария от Google пока не поступало.