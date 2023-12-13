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21:00, 13 декабря 2023
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Свежее обновление Android 14 сломало сканер отпечатка пальцев на прошлогодних флагманах Google Pixel

Ждем патча с исправлением проблемы

Свежее обновление Android 14 привело к неисправности сканера отпечатка пальца на флагманских устройствах Google Pixel прошлого года.

Пользователи Pixel 7 Pro сообщают, что после установки бета-версии Android 14 QPR2 Beta 2 сканер перестал работать, выдавая сообщение: «Не удается использовать сканер отпечатка пальца. Обратитесь в сервисный центр».

Проблема касается только Pixel 7 Pro, и, как отмечают многие пострадавшие, они не меняли экран у своих устройств.

Для тех, кто столкнулся с этой проблемой, существует предложенное пользователями временное решение. Оно заключается в повторной калибровке сканера отпечатка пальца. Однако стоит помнить, что это не гарантирует помощь всем пользователям.

Официального решения или комментария от Google пока не поступало.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Android 14
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#Google Pixel 7
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#Google
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