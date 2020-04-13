Свежее обновление для бюджетного Samsung Galaxy M31 выводит смартфоны из строя

По всей видимости, проблема с обновлением прошивки с номером M315FXXU1ATD1 оказалась настолько серьезной, что Samsung приняла решение в срочном порядке отменить ее распространение “по воздуху”. При этом никаких официальных заявлений или комментариев по этому поводу производитель все еще не дал.

Правда, стоит отметить, что любой желающий все еще может обновить свой Galaxy 31 вручную при помощи компьютера, но, учитывая, что прошивка превращает смартфоны в “кирпич”, подобный эксперимент кажется достаточно сомнительным.