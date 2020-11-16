Свежее обновление MIUI 12 "сломало" некоторые смартфоны Xiaomi и Poco

Так, недавний апдейт собственной оболочки Xiaomi привел к тому, что смартфоны компании начали выводить сообщение о неожиданной загрузке приложения Find Device, после чего они начинали мгновенную перезагрузку, сообщает XDA-Developers. Самое “интересное” во всем этом то, что устройство могло повторять цикл включения и выключения бесконечно.

На данный момент сама Xiaomi не стала раскрывать причину вышеописанной проблемы, но энтузиасты уже заявили, что связано это может быть с конфликтом настроек Find My Device в MIUI и приложения Airtel Thanks, которое используется для управления сервисами индийского оператора Airtel. Китайский производитель лишь заявил, что он работает совместно с оператором для как можно более быстрого решения возникшей проблемы.