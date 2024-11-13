Свежее обновление OneUI 6.1.1 сломало звук на Galaxy S23. Никто не знает, как его починить

По их словам, звук стал «плоским и тусклым» по сравнению с тем, как он звучал до обновления — тогда он был «четким и насыщенным». Samsung сначала отвергла проблему, но позже признала её после большого числа жалоб.

Причина ухудшения звука, по словам Samsung, связана с обновлением библиотеки Dolby Atmos с версии 3.10 до 3.12.

Это обновление должно было улучшить функцию 360 Audio, но также негативно повлияло на остальные аудионастройки. Компания подтвердила, что передала информацию разработчикам Dolby и планирует выпустить обновление, которое вернет качество звука к прежнему уровню.

Пользователи надеялись, что исправление войдёт в ноябрьское обновление безопасности, но этого не произошло. Пока не сообщается, когда выйдет апдейт с исправлением звука.