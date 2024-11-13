Свежее обновление OneUI 6.1.1 сломало звук на Galaxy S23. Никто не знает, как его починить

Свежее обновление OneUI 6.1.1 сломало звук на Galaxy S23. Никто не знает, как его починитьВ том числе и сама Samsung
По их словам, звук стал «плоским и тусклым» по сравнению с тем, как он звучал до обновления — тогда он был «четким и насыщенным». Samsung сначала отвергла проблему, но позже признала её после большого числа жалоб.
Причина ухудшения звука, по словам Samsung, связана с обновлением библиотеки Dolby Atmos с версии 3.10 до 3.12.
Это обновление должно было улучшить функцию 360 Audio, но также негативно повлияло на остальные аудионастройки. Компания подтвердила, что передала информацию разработчикам Dolby и планирует выпустить обновление, которое вернет качество звука к прежнему уровню.
Пользователи надеялись, что исправление войдёт в ноябрьское обновление безопасности, но этого не произошло. Пока не сообщается, когда выйдет апдейт с исправлением звука.