Свеженький Nothing Phone (2) ковыряли и гнули, но он выдержал тест на прочность

Даже при активных попытках испортить внешний вид устройства, оно продемонстрировало высокую степень прочности.

Хоть его боковины и защитное стекло экрана могут получить некоторые царапины, это не повлияет на работу сканера отпечатка пальцев. Камеры также демонстрируют высокую прочность. Чтобы сломать телефон пополам, потребуются огромные усилия.

Напомним, что внешне Nothing Phone (2) очень сильно напоминает предшественника. Зато внутри смартфона целый ворох изменений. Например, более мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и увеличенная до 6,7 дюйма диагональ экрана. Ёмкость аккумулятора также увеличена до 4700 мАч, а камера оснащена новым сенсором Sony IMX890.

Но выросла и цена новинки. Так, в России Nothing Phone (2) будет продаваться от 79 999 рублей.