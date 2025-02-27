Свежие фото Galaxy Z Flip 7 разочаровали — смартфон не станет тоньше, в отличие от Z Fold 7

В отличие от Z Fold 7, который, по слухам, станет тоньше, новый Z Flip 7 сохранит прежнюю толщину, несмотря на увеличенные дисплеи.

Судя по утечке, габариты Z Flip 7 составят 166.6 × 75.2 × 6.9 мм в разложенном состоянии — те же 6.9 мм толщины, что и у предшественника.

В сложенном виде смартфон будет почти 15 мм толщиной, а с учетом выступа камеры — 9.1 мм.