Свежие фото Galaxy Z Flip 7 разочаровали — смартфон не станет тоньше, в отличие от Z Fold 7

Опубликовано 27 февраля 2025, 09:181 мин.
Свежие фото Galaxy Z Flip 7 разочаровали — смартфон не станет тоньше, в отличие от Z Fold 7Samsung движется в странную сторону...
Свежие рендеры Galaxy Z Flip 7 разочаровали поклонников складных смартфонов.
В отличие от Z Fold 7, который, по слухам, станет тоньше, новый Z Flip 7 сохранит прежнюю толщину, несмотря на увеличенные дисплеи.
Судя по утечке, габариты Z Flip 7 составят 166.6 × 75.2 × 6.9 мм в разложенном состоянии — те же 6.9 мм толщины, что и у предшественника.
В сложенном виде смартфон будет почти 15 мм толщиной, а с учетом выступа камеры — 9.1 мм.
Galaxy Z Flip 7 получит увеличенный 6.8-дюймовый основной экран и 3.6-дюймовый внешний (у Flip 6 — 6.7 и 3.4 дюйма соответственно).
Камеры останутся без изменений: 50-мегапиксельная основная и 12-мегапиксельная ультраширокая, хотя возможны улучшения программных алгоритмов.