Свежие фото раскрыли изменения в дизайне Galaxy S25 Ultra

По данным информатора, новый флагман Samsung, скорее всего, избавится от острых углов, присущих Galaxy S24 Ultra, в пользу более округлой формы, что сделает смартфон удобнее в использовании.

Это напоминает дизайн Galaxy Note 7 2016 года. Также возможно, что устройство получит более тонкие рамки, чем у iPhone 16 Pro Max, хотя изогнутый экран в серию возвращать не планируют.

Что касается камер, утечки показывают слегка измененную компоновку. Три сенсора, предположительно основной, ультраширокий и перископ, выстроены вертикально, а лазерный автофокус, LED-вспышка и телеобъектив 3x находятся рядом.