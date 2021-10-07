Свежие фотографии первого смартфона на новейшем Android 12 подтвердили его влагостойкость

Напомним, что онлайн-презентация линейки Pixel 6 намечена на 19 октября 2021 года. При этом, судя по недавним утечкам, релиз смартфона состоится уже через неделю с небольшим после этого — 28 октября.

В основу смартфонов лёг чип Tensor, разработанный Google совместно с Samsung. При этом инсайдеры также предсказали анонс первого гибкого телефона компании — Pixel Fold — в рамках грядущего мероприятия.