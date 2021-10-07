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Свежие фотографии первого смартфона на новейшем Android 12 подтвердили его влагостойкость

Осталось дотерпеть до самой презентации
Менее двух недель осталось до полноценного анонса нового флагмана Google — линейки Pixel 6. Но хоть до мероприятия осталось достаточно времени, в сети уже появились свежие изображения новинки.
Свежие фотографии первого смартфона на новейшем Android 12 подтвердили его влагостойкость

Судя по ним, первый смартфон на базе Android 12 получит влагозащиту. Никак иначе объяснить рендеры, на которых аппарат облит водой, нельзя. В то же время благодаря фотографиям мы можем увидеть, как будут выглядеть Pixel 6 и Pixel 6 Pro «в реальной жизни», а не на фоне одноцветных задников.

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Напомним, что онлайн-презентация линейки Pixel 6 намечена на 19 октября 2021 года. При этом, судя по недавним утечкам, релиз смартфона состоится уже через неделю с небольшим после этого — 28 октября.

В основу смартфонов лёг чип Tensor, разработанный Google совместно с Samsung. При этом инсайдеры также предсказали анонс первого гибкого телефона компании — Pixel Fold — в рамках грядущего мероприятия.