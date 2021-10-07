Свежие фотографии первого смартфона на новейшем Android 12 подтвердили его влагостойкость

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Свежие фотографии первого смартфона на новейшем Android 12 подтвердили его влагостойкостьОсталось дотерпеть до самой презентации
Менее двух недель осталось до полноценного анонса нового флагмана Google — линейки Pixel 6. Но хоть до мероприятия осталось достаточно времени, в сети уже появились свежие изображения новинки.
Судя по ним, первый смартфон на базе Android 12 получит влагозащиту. Никак иначе объяснить рендеры, на которых аппарат облит водой, нельзя. В то же время благодаря фотографиям мы можем увидеть, как будут выглядеть Pixel 6 и Pixel 6 Pro «в реальной жизни», а не на фоне одноцветных задников.
Напомним, что онлайн-презентация линейки Pixel 6 намечена на 19 октября 2021 года. При этом, судя по недавним утечкам, релиз смартфона состоится уже через неделю с небольшим после этого — 28 октября.
В основу смартфонов лёг чип Tensor, разработанный Google совместно с Samsung. При этом инсайдеры также предсказали анонс первого гибкого телефона компании — Pixel Fold — в рамках грядущего мероприятия.