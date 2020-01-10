Свежие фотографии подтвердили отсталый дизайн флагмана Xiaomi Mi 10

Так, на достаточно популярном онлайн-ресурсе Slashleaks была опубликована передняя панель флагманского Xiaomi Mi 10 с двух сторон. И, если верить данным фотографиям, смартфон получит не подэкранную фронтальную камеру, а обыкновенную двойную, которая будет расположена в вырезе в дисплее, как это уже было реализовано в Redmi K30, анонс которого состоялся еще в конце 2019 года. Подобное решение сложно назвать современным, учитывая, что нечто подобное Samsung показала еще в прошлом году в Samsung Galaxy S10+.