Свежий флагман Huawei проиграл более доступному устройству Xiaomi по результатам популярного бенчмарка

Также стоит отметить, что еще несколько месяцев назад первые 11 позиций в в данном рейтинге занимали девайсы от Huawei и ее “дочки” Honor. Но уже сейчас мы имеем совершенно иную ситуацию: на первом месте расположился Vivo iQOO Z1, а уже второе место ушло Xiaomi Redmi 10X (который по ошибке был назван Redmi Note 10). Напомним, что в основу девайса лег процессор MediaTek Dimensity 820 5G, а цена на устройство начинается примерно от 16 000 рублей, в то время как Huawei P40 Pro+ оценивается в сумму около 100 000 рублей.