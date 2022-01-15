Свежий флагман OnePlus 10 Pro получит обновление до Android 15

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Свежий флагман OnePlus 10 Pro получит обновление до Android 15И ещё год будет получать патчи безопасности после этого
Не прошло и недели с анонса OnePlus 10 Pro, как компания-производитель смартфона поделилась планами на будущее аппарата.
Так, устройство, которое «из коробки» будет работать под управлением Android 12, перестанет получать обновления лишь с выходом условного Android 16. То есть 15-я номерная версия операционной системы также выйдет и для OnePlus 10 Pro.
Похожая ситуация, к слову, и с другим телефоном бренда. OnePlus 9RT, который вышел с Android 11 на борту, компания обновит до Android 14.
Оба аппарата также, после выхода последнего апдейта Android, также ещё в течение года продолжат получать обновления безопасности.
Отметим, что очень немногие производители могут похвастаться подобным отношением к своим смартфонам и пользователям.
Источник: Twitter