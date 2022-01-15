Свежий флагман OnePlus 10 Pro получит обновление до Android 15

Так, устройство, которое «из коробки» будет работать под управлением Android 12, перестанет получать обновления лишь с выходом условного Android 16. То есть 15-я номерная версия операционной системы также выйдет и для OnePlus 10 Pro.

Похожая ситуация, к слову, и с другим телефоном бренда. OnePlus 9RT, который вышел с Android 11 на борту, компания обновит до Android 14.

Оба аппарата также, после выхода последнего апдейта Android, также ещё в течение года продолжат получать обновления безопасности.

Отметим, что очень немногие производители могут похвастаться подобным отношением к своим смартфонам и пользователям.