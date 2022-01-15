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Свежий флагман OnePlus 10 Pro получит обновление до Android 15

И ещё год будет получать патчи безопасности после этого
Не прошло и недели с анонса OnePlus 10 Pro, как компания-производитель смартфона поделилась планами на будущее аппарата.
Свежий флагман OnePlus 10 Pro получит обновление до Android 15

Так, устройство, которое «из коробки» будет работать под управлением Android 12, перестанет получать обновления лишь с выходом условного Android 16. То есть 15-я номерная версия операционной системы также выйдет и для OnePlus 10 Pro.

Похожая ситуация, к слову, и с другим телефоном бренда. OnePlus 9RT, который вышел с Android 11 на борту, компания обновит до Android 14.

Оба аппарата также, после выхода последнего апдейта Android, также ещё в течение года продолжат получать обновления безопасности.

Отметим, что очень немногие производители могут похвастаться подобным отношением к своим смартфонам и пользователям.

Источник: Twitter
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