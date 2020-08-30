"Связной" объявил распродажу смартфонов Apple

Для того, чтобы воспользоваться скидкой необходимо добавить любую модель, представленную на соответствующей странице распродажи в корзину и ввести в ней промокод SALE. Так, к примеру, iPhone 11 в модификации на 128 ГБ можно приобрести за 60 990 рублей вместо прежних 64 990 рублей. В то же время, iPhone 11 в версии на 64 ГБ обойдется в 56 490 рублей вместо 59 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком моделей, представленных в распродаже смартфонов Apple, можно перейдя по этой ссылке.