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Сегодня в 10:04
"Связной" распродает смартфоны Samsung, Apple и Xiaomi со скидками до 20 тысяч рублей
От Xiaomi Mi Note 10 Lite до iPhone 12 Pro Max
Российский ритейлер “Связной” обновил ассортимент акции “Выгода до 20 000 ₽”. Со скидками можно ухватить ряд смартфонов таких известных производителей, как Samsung, Apple и Xiaomi.
Так, модель Xiaomi Mi Note 10 Lite в модификации на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти продается за 29 995 рублей вместо прежних 32 990.
На 15 тысяч дешевле продается Samsung Galaxy S20+ на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
А на 8 800 рублей, в свою очередь, упала цена на iPhone 12 Pro Max на 128 ГБ в золотом цвете.
Ознакомиться со всеми смартфонами, которые представлены в распродаже, можно по этой ссылке.