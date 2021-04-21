"Связной" распродает смартфоны Samsung, Apple и Xiaomi со скидками до 20 тысяч рублей

Так, модель Xiaomi Mi Note 10 Lite в модификации на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти продается за 29 995 рублей вместо прежних 32 990.

На 15 тысяч дешевле продается Samsung Galaxy S20+ на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

А на 8 800 рублей, в свою очередь, упала цена на iPhone 12 Pro Max на 128 ГБ в золотом цвете.

Ознакомиться со всеми смартфонами, которые представлены в распродаже, можно по этой ссылке.