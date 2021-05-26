“Связной" распродает топовые смартфоны Samsung, Xiaomi и Apple со скидками

Так, сэкономить 14 тысяч рублей можно на покупке Samsung Galaxy S21 Ultra 5G в версии на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

На 8 тысяч дешевле, в свою очередь, предлагается iPhone 12 Pro с 128 ГБ. А на 9 600 рублей упала стоимость iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ памяти.

5 500 рублей можно сэкономить на покупке Honor 30 Pro+ в модификации на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

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