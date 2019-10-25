"Связной" запустил акцию по обмену домашних телефонов на смартфоны

”Практически у каждого человека дома есть старый телефон или даже несколько, которые годами лежат в шкафу без применения. Теперь каждый россиянин может выгодно обменять старые ненужные устройства взамен на современный смартфон”, — говорится в пресс-релизе компании.

Так, до 3 ноября любой желающий может прийти в магазин “Связной” и воспользоваться возможностью по обмену своего домашнего телефона на новенький смартфон. Происходить обмен будет в рамках акции “Кладбище домашних телефонов”, а размер скидки варьируется от 2 до 30 тыс рублей. По словам компании, в акции участвуют смартфоны Samsung, ZTE, Huawei и Honor. Полный список моделей-участников доступен на сайте “Связного”.