Так будет выглядеть фотофлагман Nokia с 200 Мп камерой

Судя по всему, финская корпорация не очень рада сложившейся ситуации. В связи с этим она решила «тряхнуть стариной» и выпустить по-настоящему уникальный смартфон — Nokia N73.

Его главная и отличительная особенность — 200 Мп модуль основной камеры. Вместе с ним пользователю в пользование будет предоставлено четыре дополнительных датчика изображения.