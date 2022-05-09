Так будет выглядеть фотофлагман Nokia с 200 Мп камерой

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Так будет выглядеть фотофлагман Nokia с 200 Мп камеройВнимание привлекает как минимум расположение основной камеры
Ещё лет 10 назад одним из главных производителей фотофлагманов была Nokia. Но затем пальму первенства перехватили такие бренды как Apple и Google.
Судя по всему, финская корпорация не очень рада сложившейся ситуации. В связи с этим она решила «тряхнуть стариной» и выпустить по-настоящему уникальный смартфон — Nokia N73.
Его главная и отличительная особенность — 200 Мп модуль основной камеры. Вместе с ним пользователю в пользование будет предоставлено четыре дополнительных датчика изображения.
Что интересно, согласно утечкам, основная камера аппарата будет размещена на не совсем привычном месте. В то время как все производители стараются «прилепить» её слева вверху, Nokia сделает это вверху справа.
Из прочих «интересностей» Nokia N73 можно отметить Snapdragon 8 Gen 1 или даже Gen 1 Plus в качестве основы.