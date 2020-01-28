Так будет выглядеть iPhone 12

Напомним, что согласно последним данным, осенью будет представлено сразу четыре флагманских смартфона. Самым компактным среди них будет iPhone 12, который оснастят 5,4-дюймовым OLED-дисплеем и двойной основной камерой. Также двойную камеру должен получить один из вариантов смартфона с 6,1-дюймовым дисплеем, в то время как второй 6,1-дюймовый iPhone получит уже тройную основную камеру. Называть это устройство будет iPhone 12 Pro. Будет еще и модель iPhone 12 Pro Max, которая получит уже 6,7-дюймовый OLED-дисплей и все так же тройную камеру.