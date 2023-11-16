Так будет выглядеть недорогой iPhone SE 4

Так будет выглядеть недорогой iPhone SE 4Внезапно, дизайн получился свежим
Apple в очередной раз оказалась в центре внимания. На этот раз из-за долгожданной модели iPhone SE 4, которая хоть и остается покрытой завесой тайны со стороны компании, уже нашла отражение в новых концептуальных рендерах.
По последним данным, iPhone SE 4 будет напоминать iPhone 14. Эти рендеры, разработанные в сотрудничестве AppleTrack и @concept_central, демонстрируют сходство с дизайном iPhone 14, включая большой вырез для Face ID и порт USB Type-C.
По слухам, новинка получит 6.1-дюймовый OLED-дисплей, но пока неясно, будет ли он поддерживать технологию 120 Гц ProMotion.
В отличие от последних моделей iPhone, где Apple отказывается от большого выреза, SE модели, как ожидается, сохранят этот дизайн, поскольку они представляют собой более доступный вариант от бренда.
Сзади, предположительно, будет установлена одиночная камера с основным датчиком на 48 Мп.
Самым заметным элементом дизайна является порт USB-C, который соответствует свежей линейке iPhone 15. Ожидается, что iPhone SE 4 появится на рынке в конце 2024 или начале 2025 года.