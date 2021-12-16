Так будет выглядеть новый складной смартфон Huawei P50 Pocket

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Так будет выглядеть новый складной смартфон Huawei P50 PocketПолучилось куда интереснее предшественника
Вчера Huawei раскрыла свой следующий смартфон — складной Huawei P50 Pocket. И вот, спустя всего-ничего, компания опубликовала изображение, раскрывающее дизайна грядущей новинки.
Судя по тизер-постеру, выполне аппарат будет в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3 и Motorola Razr. При этом задняя панель смартфона получит интересную текстуру, выполненную из миниатюрных «кристалликов».
На данный момент известно лишь о варианте P50 Pocket в белом цветовом исполнении. Но, вероятнее всего, нас также ждёт как минимум и чёрная версия смартфона.
К сожалению, пока что Huawei не делилась точной информацией, какое «железо» будет установлено в телефон. Но, вероятнее всего, это будет флагманский девайс с соответствующими «внутренностями».
Напомним, что анонс Huawei P50 Pocket должен состояться уже 23 декабря 2021 года.
Источник: Gizmochina