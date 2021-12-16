Так будет выглядеть новый складной смартфон Huawei P50 Pocket

Судя по тизер-постеру, выполне аппарат будет в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3 и Motorola Razr. При этом задняя панель смартфона получит интересную текстуру, выполненную из миниатюрных «кристалликов».

На данный момент известно лишь о варианте P50 Pocket в белом цветовом исполнении. Но, вероятнее всего, нас также ждёт как минимум и чёрная версия смартфона.