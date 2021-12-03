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Так будет выглядеть новый старший смартфон среднего класса Samsung Galaxy A73«Дорого и богато»
В первой половине 2022 года Samsung выпустит новый топовый среднебюджетник — Galaxy A73. Но уже сейчас мы можем посмотреть, как новинка будет выглядеть.
За это стоит сказать спасибо интернет-инсайдерам, которые и опубликовали ряд качественных снимков в сети. Судя по ним, устройство будет придерживаться дизайна актуальных флагманов — Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.
При этом в основу устройства должен лечь чип Snapdragon 750G, а главный модуль основной камеры поддерживать фотографии разрешением до 108 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки, судя по имеющимся данным, составит 5000 мАч, а быстрая зарядка будет на 33 Вт.
Ожидается, что цена устройства составит 390 евро (32,5 тыс рублей) за версию 8/128 ГБ. Она, вроде как, будет базовой.
Источник: GSMArena