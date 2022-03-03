Так будет выглядеть первый смартфон Huawei со 108 Мп камерой

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Так будет выглядеть первый смартфон Huawei со 108 Мп камеройНамечается очень интересный аппарат за относительно невысокую цену
В сети появился качественный рендер новинки от Huawei — Huawei Nova 9 SE. Главной особенностью смартфона должно стать то, что это первый аппарат компании, получивший 108 Мп камеру.
При этом помимо внешнего вида девайса, свежая утечка также раскрыла его подробные характеристики. Так, Nova 9 SE оснастили 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. В основу новинки лёг чип Snapdragon 665 от Qualcomm.
Пользователю будет доступна лишь одно сочетание оперативной и постоянной памяти — 8 и 128 ГБ соответственно. Работать аппарат будет под управлением Android 11 с установленной поверх EMUI 12.
Ожидается, что основная камера будет квадромодульной — на 108, 8, 2 и 2 Мп. При этом ёмкость аккумулятора смартфона составит 4000 мАч, а ориентировочная цена — 250-280 евро.
Источник: WinFuture