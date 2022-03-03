Так будет выглядеть первый смартфон Huawei со 108 Мп камерой

При этом помимо внешнего вида девайса, свежая утечка также раскрыла его подробные характеристики. Так, Nova 9 SE оснастили 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. В основу новинки лёг чип Snapdragon 665 от Qualcomm.

Пользователю будет доступна лишь одно сочетание оперативной и постоянной памяти — 8 и 128 ГБ соответственно. Работать аппарат будет под управлением Android 11 с установленной поверх EMUI 12.