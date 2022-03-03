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Так будет выглядеть первый смартфон Huawei со 108 Мп камерой

Намечается очень интересный аппарат за относительно невысокую цену
В сети появился качественный рендер новинки от Huawei — Huawei Nova 9 SE. Главной особенностью смартфона должно стать то, что это первый аппарат компании, получивший 108 Мп камеру.
Так будет выглядеть первый смартфон Huawei со 108 Мп камерой

При этом помимо внешнего вида девайса, свежая утечка также раскрыла его подробные характеристики. Так, Nova 9 SE оснастили 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. В основу новинки лёг чип Snapdragon 665 от Qualcomm.

Пользователю будет доступна лишь одно сочетание оперативной и постоянной памяти — 8 и 128 ГБ соответственно. Работать аппарат будет под управлением Android 11 с установленной поверх EMUI 12.

Так будет выглядеть первый смартфон Huawei со 108 Мп камерой

Ожидается, что основная камера будет квадромодульной — на 108, 8, 2 и 2 Мп. При этом ёмкость аккумулятора смартфона составит 4000 мАч, а ориентировочная цена — 250-280 евро.

Источник: WinFuture
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