Так будет выглядеть самый дешёвый флагман Xiaomi на Snapdragon 8 Gen 1

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Так будет выглядеть самый дешёвый флагман Xiaomi на Snapdragon 8 Gen 1Осталось дождаться самого устройства
Совсем недавно Xiaomi анонсировала свой свежий игровой смартфон — Redmi K50 Gaming. Теперь пользователи начали массово ждать следующий аппарат в линейке — Redmi K50.
И популярный интернет-инсайдер под ником OnLeaks решил порадовать их, опубликовав качественные снимки устройства. Судя по ним, Xiaomi останется верна себе и продолжит придерживаться стиля, установленного предыдущими смартфонами бренда.
Напомним, что судя более ранним слухам, Redmi K50 будет базироваться на чипе Snapdragon 8 Gen 1. При этом источники также заявляли, что девайс будет стоить от 400 долларов (32,3 тыс рублей), из-за чего телефону предрекают звание самого дешёвого флагмана на топовом чипе Qualcomm.
Из прочих особенностей смартфона можно отметить от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Ожидается, что устройство получит быструю 120-Вт зарядку и огромный 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Источник: Bestopedia