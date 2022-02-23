Так будет выглядеть самый дешёвый флагман Xiaomi на Snapdragon 8 Gen 1

Напомним, что судя более ранним слухам, Redmi K50 будет базироваться на чипе Snapdragon 8 Gen 1. При этом источники также заявляли, что девайс будет стоить от 400 долларов (32,3 тыс рублей), из-за чего телефону предрекают звание самого дешёвого флагмана на топовом чипе Qualcomm.