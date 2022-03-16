Так будет выглядеть смартфон с самой быстрой зарядкой в мире

Так будет выглядеть смартфон с самой быстрой зарядкой в миреОчень симпатичный аппарат
Теперь же в сети всплыли и качественные изображения смартфона. Их также опубликовала сама Realme. Судя по ним, аппарат получит актуальный в 2022 году дизайн, в который будут добавлены элементы спортивных автомобилей. Возможно, именно так бренд решил подчеркнуть скорость зарядки телефона:
Напомним, что в основу Realme GT Neo 3 должен лечь чип Dimensity 8100 от MediaTek. Дисплей смартфона будет 6,7-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED и поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Сканер отпечатка пальцев также будет встроен в него.
Основная камера будет тройной: на 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера сможет похвастаться снимками на 16 Мп. Оперативной памяти в смартфоне ожидается до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ. При этом ёмкость его аккумулятора составит 4500 и 5000 мАч, в зависимости от версии. Будет и поддержка быстрой зарядки на 150 и 80 Вт соответственно.
Анонс Realme GT Neo 3 ожидается чуть позже в этом месяце.