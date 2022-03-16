Так будет выглядеть смартфон с самой быстрой зарядкой в мире

Теперь же в сети всплыли и качественные изображения смартфона. Их также опубликовала сама Realme. Судя по ним, аппарат получит актуальный в 2022 году дизайн, в который будут добавлены элементы спортивных автомобилей. Возможно, именно так бренд решил подчеркнуть скорость зарядки телефона:

Напомним, что в основу Realme GT Neo 3 должен лечь чип Dimensity 8100 от MediaTek. Дисплей смартфона будет 6,7-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED и поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Сканер отпечатка пальцев также будет встроен в него.