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Опубликовано 22 ноября 2024, 08:13
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Так будет выглядеть топовый флагман Samsung S25 Ultra

Визуальных изменений не так уж и много
Samsung готовится представить серию Galaxy S25, а утечки уже раскрыли ключевые изменения в дизайне флагманской модели S25 Ultra.
Так будет выглядеть топовый флагман Samsung S25 Ultra
© Wccftech

Согласно данным инсайдеров, устройство получит обновлённый внешний вид с округлёнными углами, что отличает его от традиционных острых граней прошлых моделей, таких как Galaxy S24 Ultra.

Это нововведение должно сделать смартфон более эргономичным и удобным в использовании.

Демонстрационные макеты S25 Ultra, представленные инсайдером Jukanlosreve, подтверждают, что Samsung черпает вдохновение в дизайне линейки Galaxy Note, сочетая более мягкие формы с плоскими боковыми гранями.

Так будет выглядеть топовый флагман Samsung S25 Ultra
© Wccftech

Заметным изменением станет и переработанный блок камер, который получит концентрические кольца вокруг объективов, придавая устройству более структурированный и аккуратный вид.

Несмотря на то, что макеты не демонстрируют функциональность экрана, дизайн подтверждает ранее опубликованные рендеры от Technizo Concept.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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#Samsung Galaxy S25
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