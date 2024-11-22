Так будет выглядеть топовый флагман Samsung S25 Ultra

Так будет выглядеть топовый флагман Samsung S25 UltraВизуальных изменений не так уж и много
Согласно данным инсайдеров, устройство получит обновлённый внешний вид с округлёнными углами, что отличает его от традиционных острых граней прошлых моделей, таких как Galaxy S24 Ultra.
Это нововведение должно сделать смартфон более эргономичным и удобным в использовании.
Демонстрационные макеты S25 Ultra, представленные инсайдером Jukanlosreve, подтверждают, что Samsung черпает вдохновение в дизайне линейки Galaxy Note, сочетая более мягкие формы с плоскими боковыми гранями.
Заметным изменением станет и переработанный блок камер, который получит концентрические кольца вокруг объективов, придавая устройству более структурированный и аккуратный вид.
Несмотря на то, что макеты не демонстрируют функциональность экрана, дизайн подтверждает ранее опубликованные рендеры от Technizo Concept.