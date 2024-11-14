Так будет выглядеть топовый флагман Xiaomi 15 Ultra

На изображении виден крупный круглый блок камер с четырьмя объективами, включая массивный перископический модуль. Расположение камер соответствует ранее опубликованным рендерам, что подтверждает предполагаемый дизайн устройства.

Согласно утечкам, основная камера Xiaomi 15 Ultra будет оснащена 50-мегапиксельным дюймовым сенсором Sony LYT-900.

Также ожидается наличие телеобъектива с трехкратным оптическим зумом и широкоугольной камеры. Перископический модуль с 4.3-кратным зумом, по неподтвержденной информации, получит 200-мегапиксельный сенсор Samsung.

Официальная презентация Xiaomi 15 Ultra ожидается в январе 2025 года.