Телефоны
07:40, 08 мая 2023
1 мин.

Так будут фотографировать недорогие смартфоны с 200 Мп — примеры снимков на Realme 11 Pro+ утекли в Сеть

Выглядит впечатляюще

Компания Realme уже в шаге от анонса своей новой серии смартфонов среднего класса — Realme 11.

Топовая модель линейки получит название Realme 11 Pro+. Отличительной особенностью устройства станет 200-мегапиксельная камера, возможности которой утекли в Сеть накануне.

На опубликованных снимках можно увидеть фото, сделанные с использованием четырёхкратного зума. При этом ряд пользователей предположили, что это, вероятно, кадрирование 200- или 50-мегапиксельного изображения.

1 / 3

Фото: Twitter / Tech_EdgeTE

Также в Сети всплыли фотографии, сделанные вечером. Изображения выглядят довольно хорошо, но окончательные выводы о возможностях камеры можно будет сделать только после анализа реальных, а не рекламных фотографий, которые появятся после выпуска смартфона.

Напомним, что Realme 11 Pro+ должен стать конкурентом 200-мегапиксельному Redmi Note 12 Pro+, который провалил тесты DxOMark, заняв лишь 77 место.

Новости партнеров
Новости партнеров