Так будут фотографировать недорогие смартфоны с 200 Мп — примеры снимков на Realme 11 Pro+ утекли в Сеть

Так будут фотографировать недорогие смартфоны с 200 Мп — примеры снимков на Realme 11 Pro+ утекли в СетьВыглядит впечатляюще
Компания Realme уже в шаге от анонса своей новой серии смартфонов среднего класса — Realme 11.
Топовая модель линейки получит название Realme 11 Pro+. Отличительной особенностью устройства станет 200-мегапиксельная камера, возможности которой утекли в Сеть накануне.
На опубликованных снимках можно увидеть фото, сделанные с использованием четырёхкратного зума. При этом ряд пользователей предположили, что это, вероятно, кадрирование 200- или 50-мегапиксельного изображения.
Также в Сети всплыли фотографии, сделанные вечером. Изображения выглядят довольно хорошо, но окончательные выводы о возможностях камеры можно будет сделать только после анализа реальных, а не рекламных фотографий, которые появятся после выпуска смартфона.
Напомним, что Realme 11 Pro+ должен стать конкурентом 200-мегапиксельному Redmi Note 12 Pro+, который провалил тесты DxOMark, заняв лишь 77 место.