Так будут фотографировать недорогие смартфоны с 200 Мп — примеры снимков на Realme 11 Pro+ утекли в Сеть

Также в Сети всплыли фотографии, сделанные вечером. Изображения выглядят довольно хорошо, но окончательные выводы о возможностях камеры можно будет сделать только после анализа реальных, а не рекламных фотографий, которые появятся после выпуска смартфона.

Напомним, что Realme 11 Pro+ должен стать конкурентом 200-мегапиксельному Redmi Note 12 Pro+, который провалил тесты DxOMark, заняв лишь 77 место.