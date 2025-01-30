Так будут выглядеть живые уведомления в Android 16

Функция впервые появилась в Android 16 Beta 1, но пока реализована лишь частично. Основной упор сделан на прогресс-уведомления, которые покажут статус поездки, доставки или других действий в реальном времени.

Ранее такие уведомления требовали сложных кастомных решений от разработчиков — например, подобное реализовано в Яндекс Go. Теперь же Google внедряет стандартный API, упрощающий их создание.