Первый умный телефон Apple показали на видео

Австралийский блоггер и инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный организатор утечек с неплохой репутацией, опубликовал о, в котором демонстрируется прототип стационарного телефона Apple W.A.L.T. 1993 года.

Это устройство Apple так и не выпустила в продажу. В 1993 году телефон был представлен на MacWorld в Бостоне, но до полок магазинов так и не добрался. Название расшифровывается как Wizzy Active Lifestyle Telephone.

Ранний предшественник iPhone имел большой сенсорный дисплей, стилус, встроенную адресную книгу и поддерживал функцию Caller ID. Он распознавал рукописный ввод, предоставлял онлайн-банкинг и даже позволял настраивать мелодии вызова. У телефона был свой жёсткий диск и Аппаратная и программная основа была позаимствована у ноутбука Apple PowerBook 100, включая жёсткий диск и операционную систему macOS 6. В 2012 году подобный прототип был продан на eBay за 8 тысяч долларов.