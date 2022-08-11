Так им и надо: Realme стала популярнее Samsung и Apple в России после ухода компании из страны

Так, например, свежий отчёт МТС показал, что производитель гаджетов Realme опередил по продажам смартфонов в России в штуках эти две компании. Что интересно, китайский бренд смог опередить показатели сразу обоих брендов.

Следует отметить, что лидером всё ещё остаётся другой IT-гигант из Китая — Xiaomi. На долю Xiaomi и Poco приходится 42% в штуках. Apple и Samsung досталось 7 и 8,5% соответственно.

Напомним, что прямой импорт смартфонов американской и корейской компаний достаточно давно прекращён. При этом не до конца понятно, как скоро и на каких условиях они вернутся в Россию. И вернутся ли вообще.