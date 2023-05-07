Так могла бы выглядеть Windows 11 для смартфонов

Не забыл о нём и концепт-художник AR 4789, который опубликовал видео на тему того, как могла бы выглядеть современная мобильная ОС Microsoft.

Речь идёт об условном Windows 11 Mobile. Следуя дизайну текущей версии системы, концепт демонстрирует, как бы выглядели функции Windows, такие как «Проводник», «Виджеты» и другие на современном смартфоне.