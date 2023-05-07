Так могла бы выглядеть Windows 11 для смартфонов

20:40, 07 мая 2023
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Так могла бы выглядеть Windows 11 для смартфоновИ это было бы замечательно!
Многие из нас помнят мобильную операционную систему Windows Phone, которая была забыта после неудачного Windows 10 Mobile.
Не забыл о нём и концепт-художник AR 4789, который опубликовал видео на тему того, как могла бы выглядеть современная мобильная ОС Microsoft.
Речь идёт об условном Windows 11 Mobile. Следуя дизайну текущей версии системы, концепт демонстрирует, как бы выглядели функции Windows, такие как «Проводник», «Виджеты» и другие на современном смартфоне.
Итоговый ролик получился очень качественным и кто знает, вдруг шумиха вокруг него сподвигнет редмондцев на новый виток экспериментов в данном направлении.
Напомним, что на сегодняшний день единственная мобильная линейка Microsoft — это Surface Duo.